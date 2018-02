La semaine passée, on vous avait partagé quelques fuites de la toute dernière familiale compacte de Volvo en vous disant que le dévoilement officiel aurait lieu cette semaine. Eh bien, la voici, c’est enfin officiel : la Volvo V60 2019!

Très jolie et très puissante!

Évidemment, comme toute la gamme actuelle du constructeur, la V60 est absolument magnifique, incorporant une apparence qui fait énormément penser à sa grande sœur, la V90. Grâce à une ligne de toit racée et de gros phares à DEL « Thor’s Hammer », une signature stylistique désormais devenue une tradition chez Volvo, la V60 affiche une apparence plutôt distinguée.

Par contre, la V60 est plus sportive et jeune que la V90, chose qui devrait justement aider à attirer la clientèle un peu plus fringante et dynamique à laquelle elle est destinée.

Sous sa carrosserie élégante, on retrouve la même plate-forme que pour le reste de la famille Volvo, soit la Scalable Product Architecture (SPA), mais qui a été raccourcie pour accommoder ses dimensions compactes. Les moteurs T5, T6 et T8 seront également transférés vers la nouvelle familiale, cependant, ces moteurs ont été révisés afin de livrer des performances uniques à la V60.

Le plus gros de la famille, le T8, sera une déclinaison hybride rechargeable culminant une puissance totale de 390 chevaux. Rien n’est confirmé encore par le constructeur au sujet de l’autonomie totale du mode 100% électrique, mais si l’on se fie aux chiffres des autres produits Volvo équipés de ce moteur, on pourrait s’attendre à environ 30 km au total.

Une deuxième option hybride rechargeable

Autre changement, le moteur T6 sera proposé en deux déclinaisons, soit en version standard à essence (310 chevaux) comme dans le reste de la gamme, soit en version hybride rechargeable (340 chevaux). Rien n’a encore été dit concernant l’autonomie de celui-ci. Le moteur T5 sera aussi offert, toutefois, Volvo ne se prononce toujours pas au sujet de ses chiffres. On s’attend à une puissance d’environ 250 chevaux.

Fidèle aux récents produits Volvo, la transmission intégrale viendra de série sur la plupart des versions. La seule boîte de vitesses sera une automatique à huit rapports. Bien entendu, étant une Volvo, la V60 viendra avec une flotte complète de technologies d’aide à la conduite de pointe qui aideront à augmenter son niveau de sécurité.

Aucun prix de vente n’est dévoilé pour le moment, mais nous serons au Salon de Genève pour vous en dire davantage au sujet de cette toute nouvelle, et franchement très attrayante, petite Volvo familiale!