Porsche et Audi font évidemment partie du groupe Volkswagen, mais ils sont ultimement deux constructeurs indépendants. C’est pourquoi il était quelque peu étonnant d’apprendre récemment que les deux marques comptent développer une toute nouvelle plateforme qui servira comme base à ses futurs véhicules 100% électriques.

La nouvelle plateforme en question sera prête en 2021, selon Oliver Blume et Rupert Stadler, les PDG respectifs de Porsche et Audi, qui ont récemment discuté conjointement du nouveau projet d’envergure entamé par les deux compagnies.

Selon les informations préliminaires, Audi aurait déjà quatre modèles électrifiés prévus pour la nouvelle plateforme alors que Porsche pourrait construire un nouveau véhicule électrique dans la même usine qui s’occupe de produire le Macan.

Cette entente entre Audi et Porsche permettra à chacun des constructeurs d’économiser 30% des coûts requis pour développer des plateformes exclusives à leurs modèles respectifs. Cette économie n’est pas négligeable quand on sait que la plateforme en question, même si elle est développée conjointement, pourrait tout de même nécessiter un investissement de plus de 1 milliard d’euros.

Toujours selon ce que nous savons maintenant, la plateforme Audi/Porsche ne servira pas de base pour la Mission E, la spectaculaire voiture électrique présentée par Porsche au Salon de l’auto de Francfort en 2015.