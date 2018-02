Le livre mondial des records Guinness répertorie une panoplie d’exploits plus ou moins impressionnants sur la planète. On y retrouve notamment le record de la plus grande personne ou de celle qui a les plus longs ongles, par exemple. Mais il y a aussi des records dignes de mention comme celui du plus grand nombre de ventes de voitures en une seule année.

En 1963, Joe Girard, un américain moyen vivant à Detroit, se lance dans la vente automobile. Alors fauché, il désire d’abord et avant tout subvenir aux besoins de sa famille. N’ayant aucune expérience dans le domaine, il a de la difficulté à se trouver un emploi jusqu’au moment où une concession GM en banlieue de Detroit lui laisse sa chance. À partir de ce moment, il établira de nouveaux records de ventes année après année, en route vers un nouveau record Guinness. Girard vendra plus de 13 000 véhicules en 15 ans dont 1 425 unités en 1973 seulement, son année record.

Mais récemment, un vendeur de Dearborn au Michigan nommé Ali Reda a affirmé avoir vendu 1 530 véhicules, soit 105 de plus que Girard. Ne sachant trop que faire devant cette performance, Girard a immédiatement appelé son avocat pour qu’il dépose une demande d’audition des ventes de Reda. Il a d’ailleurs confié au journal local qu’il « Désirait voir les chiffres de vente du vendeur. Et si je trouve une bribe d’information douteuse, je vais poursuivre la concession jusqu’à leurs derniers dollars ». Girard est du genre plutôt intense!

Reda, de son côté, affirme que ses chiffres sont officiels et vérifiables. Il ajoute également qu’il serait honoré de serrer la main à Girard. Selon ses dires, ce dernier lui a donné la motivation pour se dépasser. Il a mis la barre très haute!

Plutôt que de vivre une retraite paisible et discrète, Joe Girard, désormais âgé de 89 ans, donne toujours des conférences où il motive ses auditeurs à accomplir de grandes choses. Plutôt ironique considérant sa réaction face à la situation. Visiblement, il ne semble pas apprécier qu’un élève dépasse le maître!