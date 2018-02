Le Canadian Black Book vient tout juste de dévoiler son édition 2018 des Prix de la meilleure valeur retenue. Ceci est marqué par un record de la valeur moyenne globale retenue de l’industrie pour les véhicules de quatre ans au Canada. C’est un taux record!

Après une autre année record de ventes de voitures neuves, voilà donc d’autres très bonnes nouvelles pour l’industrie automobile. En effet, le Prix de la meilleure valeur retenue 2018 révèle des gains record à tous les niveaux.

Ce taux record de 2018, qui est 53 pour cent dépasse le record précédent de 51 pour cent établi l’an dernier. C’est là une hausse significative compte tenu du nombre de catégories et du total de 282 véhicules ayant fait l’objet de l’évaluation.

Cette année marque la onzième présentation annuelle de ces prestigieux prix de l’industrie automobile. Les Prix de la meilleure valeur retenue Canadian Black Book 2018 sont décernés dans 20 catégories de véhicules et, pour la deuxième année, incluent trois « Prix de la marque par excellence ».

L’année record pour les valeurs retenues a été largement influencée par certains segments performants et certains véhicules individuels. La Jeep Wrangler 2014 a pulvérisé le record de valeur retenue de tous les temps, en conservant 91 pour cent de son PDSF d’origine. La Jeep Wrangler maintient ainsi son titre de championne pour la huitième année consécutive. Dans l’ensemble, la catégorie Camionnette compacte a conservé un taux prodigieux de 73 pour cent de sa valeur. Les catégories les plus fortes qui suivent sont les catégories VUS/Multisegment pleine grandeur de luxe et Camionnette pleine grandeur, qui conservent toutes deux 61 pour cent de leur PDSF d’origine.

« Quelle année formidable pour les valeurs retenues » déclare Brad Rome, président, Canadian Black Book. « Cela dit, nous semblons approcher du tournant où les valeurs vont commencer à perdre du terrain. Les conditions du marché, notamment l’augmentation de l’offre aux États-Unis et au Canada, exerceront sans doute une pression à la baisse sur les prix, dit-il.

Parmi les autres grands gagnants de cette année, qui contribuent à la moyenne record globale, on retrouve la Corvette de Chevrolet, gagnante pour la première fois dans la catégorie Sport haut de gamme, qui conserve un taux impressionnant de 88% de sa valeur; le Toyota FJ Cruiser dans la catégorie VUS/Multisegment intermédiaire, détenteur du record de la valeur retenue de tous les temps l’an dernier (83 pour cent) et gagnant de sept des huit dernières années, qui conserve 86 pour cent de sa valeur depuis 2014; et le Toyota Tacoma, dans la catégorie Camionnette compacte, vainqueur sans précédent depuis neuf ans, qui conserve 81% de sa valeur après quatre ans, soit un point de moins que l’an dernier.

« Si vous êtes propriétaire de l’un de ces gagnants et que vous avez un prêt ou même, dans certains cas, une location à bail, vous pourriez être en meilleure position au moment de négocier votre prochain véhicule », explique Brian Murphy, Vice-président, Recherche et éditorial, Canadian Black Book. « Une forte dépréciation, le coût le plus élevé pour le propriétaire d’une voiture, peut être un facteur détournant, surtout dans le cas d’un prêt à long terme, ce qui tient de nombreux consommateurs en position de capital négatif, leur véhicule valant moins que la dette pendant presque toute la durée du prêt », ajoute-t-il.

La catégorie des voitures Sous-compacte est la moins performante sur le plan de la valeur retenue, avec une moyenne de 40 pour cent par catégorie seulement, et quelques voitures particulières échouant dans la vingtaine. Les autres catégories qui se débattent en matière de rétention de valeur sont la catégorie Fourgonnette commerciale compacte (45%), et la catégorie des voitures De luxe (43%), Intermédiaire (46%), Pleine grandeur et Compacte (toutes deux à 47%). Dans l’ensemble, les camionnettes et les VUS/Multisegment sont les plus solides, ce qui reflète la forte demande pour ce type de véhicules sur le marché de l’occasion.

Certaines marques excellent aussi en termes de valeur retenue. Pour la deuxième année consécutive, Canadian Black Book décerne ses « Prix de la Marque par excellence » qui reconnaissent la valeur retenue pour l’ensemble de la gamme de produits d’une même marque. Les gagnants se déclinent ainsi : Automobiles – Toyota (56 pour cent); Camion/Multisegment/VUS – Toyota (71 pour cent); De luxe – Porsche (66 pour cent). Toyota domine à nouveau dans cette catégorie de prix avec huit victoires au niveau de la catégorie, deux victoires pour la marque et 14 mentions totales (trois premiers rangs dans une catégorie).

D’autres marques ont eu des résultats extraordinaires en 2018. FCA a affiché sa meilleure performance avec sept mentions et quatre victoires : la Jeep Wrangler dans la catégorie VUS/Multisegment intermédiaire; le RAM Cargo dans la catégorie Fourgonnette commerciale compacte; le RAM ProMaster dans la catégorie Fourgonnette pleine grandeur et la Dodge Challenger de construction canadienne dans la catégorie Sport pour la septième année de suite.

GM affiche aussi sa meilleure année avec six mentions et deux victoires dans les catégories Sport – haut de gamme – Chevrolet Corvette; et VUS/Multisegment pleine grandeur – Chevrolet Tahoe.

Mercedes-Benz s’impose dans la catégorie De luxe avec un total de sept mentions et trois victoires dans les catégories De luxe – entrée de gamme avec la Mercedes-Benz CLA; VUS/Multisegment de luxe pleine grandeur avec la Mercedes-Benz G; et VUS/Multisegment de luxe compact avec la Mercedes-Benz GLK.

Les gagnants des Prix de la meilleure valeur retenue Canadian Black Book 2018 sont :

Prix de la Marque par excellence Automobiles Toyota Camion/Multisegment/SUV Toyota De Luxe Porsche