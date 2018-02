L’Association des journalistes automobile du Canada a dévoilé les gagnants de leurs prix annuels décernés aux meilleures innovations technologiques. Cette année, on retrouve trois catégories, soit la Meilleure nouvelle technologie verte, la Meilleure nouvelle technologie de sécurité et la Meilleure nouveauté technique.

Les gagnants ont été déterminés par un jury composé de neuf journalistes automobiles possédant une spécialité en technologies. Ils ont commencé par dresser une liste réduite d’innovations parmi les toutes celles soumises par les constructeurs automobiles et, début décembre, ont assisté à une présentation de chacune de ces innovations technologiques. Le jury a pu par la suite poser des questions avec les experts de ces constructeurs afin d’être le mieux informé possible et décider des technologies méritantes.

Dans la catégorie Meilleure nouvelle technologie verte, c’est le système de recirculation de la chaleur de l’échappement de la Toyota Prius 2017/2018 qui a remporté le prix. Parmi les finalistes se trouvaient le système de régénération sur demande de la Chevrolet Bolt EV et le système hybride multiphase de Lexus.

Dans la catégorie Meilleure nouvelle technologie de sécurité, le prix a été remis à Lexus pour le système Safety System +. La boîte de vitesses eFlite de la Chrysler Pacifica hybride et le groupe motopropulseur hybride combiné de la Volvo S90 figuraient parmi les finalistes.

Dans la catégorie Meilleure nouveauté technique, c’est la technologie Super Cruise de Cadillac qui a remporté le prix devant les autres finalistes, le système de communication de véhicule à véhicule (V2V) de General Motors, le système Cabin Talk et Watch de la Honda Odysssey ainsi que le système ProPILOT Assist de Nissan.