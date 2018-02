Par le biais d’un communiqué, le manufacturier Volvo a annoncé récemment qu’il se lançait dans la fabrication d’un moteur trois cylindres de 1,5 litre pour son tout nouveau XC40. Quoique disponible exclusivement outremer pour le moment, il importe de s’y attarder quelques instants. Tout d’un coup qu’il arrive au Canada par la suite!

Le moteur trois cylindres de 1,5 litre à injection directe, baptisé T3, vient s’ajouter à l’ensemble de motorisations déjà offertes par le fabricant sur ce nouveau modèle. Actuellement, à l’échelle globale, il est annoncé que le XC40 pourra être alimenté par un moteur quatre cylindres à essence ou diesel, un moteur hybride et un électrique. En fait, le moteur trois cylindres est conçu de manière à s’adapter à une éventuelle motorisation hybride rechargeable Twin Engine.

Le moteur T3 a été dessiné de manière similaire au moteur quatre cylindres Drive-E de Volvo. Il vise donc à générer des économies d’échelle en matière de consommation de carburant. Il sera disponible de série avec une boîte manuelle de six rapports. Ce petit moteur développera 156 chevaux et un couple de 195 livres-pied entre 1 850 et 3 850 tr/min.