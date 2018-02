Lorsqu’on visite un Salon de l’auto, on s’attend habituellement à voir trois choses : des nouveautés, des voitures exotiques et des primeurs. Du 6 au 11 mars prochain, le Salon international de l’auto de Québec vous offrira tout ça et plus encore!

Des nouveautés

Le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross 2018 sera présenté au public pour la première fois dans la province. Il partagera le même empattement avec les RVR et Outlander, et se positionnera entre les deux en ce qui a trait aux dimensions extérieures. En ressuscitant le nom Eclipse, cette défunte voiture sport du constructeur Mitsubishi, on tente de souligner le côté sportif de ce nouveau VUS compact, tout en demeurant très polyvalent.

Des exotiques

BMW a annoncé depuis un moment déjà l’arrivée d’une version Roadster à sa voiture exotique hybride, la i8. Tout comme sa sœur, le coupé i8, la Roadster est fabriquée à partir de l’architecture LifeDrive du constructeur bavarois. Cette plateforme est composée d’aluminium et de fibre de carbone. En revanche, il y a quelques différences esthétiques entre la Roadster et le coupé. De plus, la version décapotable ne compte que deux places contrairement au coupé qui est un 2+2.

En optant pour la BMW i8 Roadster 2019, il sera possible d’ouvrir et de fermer le toit souple de la voiture en quelques 15 secondes et ce, même en se déplaçant à 50 km/h. À ce propos, il est également possible de plier le toit de manière compacte et de s’en départir complètement, créant ainsi une centaine de litres d’espace de chargement supplémentaire derrière les sièges.

Des primeurs

Après une longue attente, le constructeur Ram a dévoilé au Salon de Détroit une refonte complète de sa célèbre camionnette Ram 1500. Et comme si ce n’était pas suffisant, FCA a annoncé que la déclinaison Sport allait être une exclusivité canadienne. Effectivement, selon les dires du constructeur, la version Sport de sa camionnette représenterait environ 30% de ses ventes totales au pays. Alors, pour récompenser les consommateurs, le constructeur présentera son nouveau camion au Salon de Québec.

Le Salon international de l’auto de Québec se déroulera du 6 au 11 mars 2018 à l’ExpoCité. Il y aura beaucoup de voitures, soit, mais aussi des manèges pour divertir les enfants et des commerçants qui vous feront découvrir leurs produits. C’est un rendez-vous!