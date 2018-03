En novembre dernier, nous vous annoncions que la division des véhicules d’Alphabet, Waymo, procédait à des tests de conduite autonome de niveau 4 en milieu urbain. En fait, le véhicule autonome (VA ci-après) récoltait des données en transportant des passagers civils d’un endroit à un autre, comme l’aurait fait un taxi. Cependant, puisque l’État de l’Arizona n’avait toujours pas délivré de permis de circulation aux VA, Waymo ne pouvait pas facturer les clients pour leurs déplacements. Mais quelques mois plus tard, Waymo a eu le GO!

Effectivement, le 24 janvier dernier, Waymo a reçu l’autorisation de circuler librement dans l’état de l’Arizona. Alors, pourquoi en parler plus d’un mois plus tard, me direz-vous? En fait, elle est là la nouvelle! Waymo a annoncé récemment qu’elle lancerait un service de transport autonome dans la grande région de Phoenix. Et si le projet connait autant de succès que la compagnie l’anticipe, Waymo anticipe déjà qu’ils pourront lancer ce projet à plusieurs autres grandes villes américaines.

Que faire des passagers sans permis?

La question peut sembler idiote, mais elle est plus que jamais d’actualité! Jusqu’alors, Waymo et ses concurrents procédaient à des tests de niveau 4, ce qui signifie que la voiture se conduisait seule, mais qu’un humain était présent à bord au cas où l’expérience tournait au vinaigre. Maintenant que Waymo peut lancer son produit en Arizona, on pourrait voir apparaître rapidement des véhicules sans conducteur sur les voies publiques. Alors s’il y a un imprévu, que se passe-t-il? Un passager ayant une expérience derrière le volant pourrait intervenir sans trop de tracas, mais qu’advient-il de ceux qui n’ont pas de permis de conduire ou les conducteurs ayant un handicap?

Selon les derniers sondages, les consommateurs américains sont plutôt sceptiques face à l’arrivée de cette nouvelle technologie sur les voies publiques. Avec les revers qu’a connu Tesla et son système de conduite autonome, Waymo doit faire face aux appréhensions des automobilistes. Malgré tout, plusieurs restent sceptiques… Et vous, qu’en dites-vous?