Après sept ans sur le marché canadien dans sa forme actuelle, la berline intermédiaire d’Audi profitera d’une refonte totale, et partagera bon nombre de composants avec l’Audi A7 2019, également redessinée.

L’architecture de l’Audi A6 2019 est plus rigide, évidemment, et plus aérodynamique avec un coefficient de traînée de seulement 0,24. La carrosserie est plus longue de sept millimètres, plus large de douze millimètres et sa ligne de toit gagne deux millimètres en hauteur. Son habitacle est plus spacieux, notamment au chapitre du dégagement pour les jambes à l’arrière, alors que le volume du coffre demeure inchangé à 530 litres (selon les calculs européens), mais son ouverture est maintenant plus large pour accommoder deux sacs de golf. Un système de diffusion de parfum dans l’habitacle, un toit ouvrant panoramique ainsi que des sièges ventilés et massants sont disponibles.

Le système multimédia MMI gagne en sophistication avec deux écrans superposés. Celui du haut mesure 10,1 pouces en diagonale, alors que celui du bas, qui sert à régler la climatisation et les fonctions de commodité, est d’une dimension de 8,6 pouces. Un affichage tête haute et une instrumentation Audi virtual cockpit de 12,3 pouces et une chaîne audio ambiophonique Bang & Olufsen sont également livrables.

Deux motorisations sont disponibles dès le lancement, bien qu’une seule soit vraisemblablement proposée pour le marché canadien. Il s’agit d’un six cylindres turbo de 3,0 litres produisant 340 chevaux et un couple de 369 livres-pied. Ce moteur est assorti d’une boîte automatique à sept rapports S tronic, mais doté aussi d’une hybridation légère, permettant d’économiser jusqu’à 0,7 L/100 km d’essence en conduite plus relaxe. L’autre moteur est un six cylindres turbodiesel de 3,0 litres, réservé pour d’autres marchés, dont l’Europe.

Sans surprise, le rouage intégral figure de série, mais l’Audi A6 2019 profitera d’un système à quatre roues directionnelles qui, selon le constructeur, dynamise la conduite à haute vitesse et rehausse la maniabilité à basse vitesse. En général, on annonce une voiture au comportement routier plus sportif.

La nouvelle A6 sera mise en vente en Europe au mois de juin, suivi des autres marchés plus tard en 2018. L’Audi S6, encore plus dynamique, devrait suivre peu de temps après.