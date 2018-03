Des récits de Jack Kerouac aux souliers de Félix Leclerc, les voyages sont toujours évocateurs de grandes aventures et d’expériences hors de l’ordinaire. Quelle belle occasion que la 31e édition du Salon du Véhicule Récréatif de Montréal pour se plonger dans l’univers de l’ultime moyen de transport des nomades des temps modernes : le VR!

Présenté par l’ACVRQ en collaboration avec Leclerc Assurances, ce grand rassemblement qui se tiendra du 1er au 4 mars 2018 au Palais des congrès de Montréal, s’avère le rendez-vous des aventuriers, curieux ou rêveurs qui souhaitent en apprendre plus sur la réalité à bord de ce type de véhicule. Ce mode de vie gagne en popularité au Québec et au Canada. En 2017, les ventes ont augmenté de 13% dans la province et on comptait plus de 5 millions de propriétaires canadiens qui cumulent un total de 8 millions de voyage par année.

L’événement de choix pour tout savoir sur les VR

Encore cette année, le Salon du Véhicule Récréatif de Montréal est un remarquable carrefour pour tout savoir sur les véhicules récréatifs, avec ses 20 commerçants présentant leurs plus récents modèles et ses 75 exposants offrant de l’information sur les régions à découvrir en VR, ainsi que sur les plus récents accessoires et pièces sur le marché. De plus, 13 conférenciers permettront aux visiteurs d’en apprendre plus sur la réalité à bord d’un VR et de découvrir des aventures allant des routes du Manitoba à ceux de la Floride, en passant par Saint-Pierre et Miquelon. Les tendances de l’heure, telles que les micro caravanes, la personnalisation des aménagements et les nouvelles technologies seront aussi au cœur des discussions.

Un autre rendez-vous à Québec

Enfin, rappelons que les aventuriers qui ont manqué le Salon de Montréal pourront se déplacer dans la Vieille-Capitale puisqu’un autre rendez-vous attend les amateurs de VR, soit le Salon du Véhicule Récréatif de Québec 2018, qui aura lieu du 22 au 25 mars au Centre de foires ExpoCité.

Au sujet de l’ACVRQ

Fondée en 1988, l’ACVRQ est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir le développement et l’encadrement des activités commerciales liées à l’industrie des véhicules récréatifs au Québec. En plus d’assurer la promotion et le développement de l’industrie, l’ACVRQ élabore des règles de conduite visant à assurer la compétence, le professionnalisme et l’intégrité de ses membres.