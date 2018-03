Le constructeur coréen vient de dévoiler de l’information technique concernant la version 100% électrique de leur VUS urbain Kona. Celui-ci devrait être mis en vente au Canada d’ici l’an prochain.

En Europe, le Kona électrique proposera un choix de deux motorisations. Le premier, d’une puissance de 133 chevaux et un couple de 291 livres-pied, permettra au véhicule d’accélérer de 0 à 100 km/h en 9,3 secondes et d’atteindre une vitesse limitée à 167 km/h. Les batteries de 39,2 kWh procureront une autonomie estimée à 300 kilomètres sur une pleine charge. Sur une borne de 240 volts, il faudra un peu plus de six heures pour recharger le Hyundai Kona doté du petit moteur.

La deuxième motorisation produira une puissance de 201 chevaux et un couple également de 291 livres-pied, permettant de Kona d’atteindre les 100 km/h en 7,6 secondes. Les batteries de 64 kWh procureront toutefois une autonomie estimée à 470 kilomètres, soit presque 90 de plus que l’autonomie de la Chevrolet Bolt EV et 270 km de plus que celle de la Hyundai Ioniq électrique. Le temps de charge sur une borne de 240 volts est estimé à presque 10 heures.

On pourra reconnaître le Kona électrique grâce à sa grille de calandre fermée, alors que dans l’habitacle, un écran tactile de sept pouces affichera les fonctionnalités du système multimédia ainsi que les informations de la motorisation électrique au travail.

La date exacte de mise en vente et le prix n’ont pas encore été annoncés.