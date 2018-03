C’est le 4 mars 1971, lors d’un hiver particulièrement rigoureux, qu’eut lieu celle que l’on surnomme « la tempête du siècle » au Québec. Une dépression provenant de la Caroline remonte vers Montréal, Québec et le Nouveau-Brunswick.

Débutant la veille, la tempête laissera exactement 54 cm à la station météo du Jardin botanique selon les archives de la Ville de Montréal, et des rafales de 110 km/h sont enregistrées. La Sureté du Québec a même fait appel aux motoneigistes afin d’aider la population prise dans cette tempête. Plusieurs foyers sont plongés dans le noir à cause des nombreuses pannes, les routes sont impraticables et le transport en commun est paralysé. C’est l’état d’urgence au Québec.