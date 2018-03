Le segment des voitures de prestige fascine et séduit. Qui n’a jamais rêvé de déposer son arrière-train dans un siège en cuir véritable, confectionné à la main par un artisan anglais dévoué?

Le concessionnaire montréalais Decarie Motors a dévoilé en grande pompe la nouvelle génération de la Bentley Continental GT. Contrairement à la première refonte de ce modèle, les changements sont plus importants. Il est question ici de plusieurs modifications mécaniques, esthétiques et technologiques. Après tout, il faut bien rester au goût du jour!

On parle maintenant d’une voiture presque parfaitement balancée, avec une répartition de poids de 55% avant et 45% arrière. Grâce à son moteur W12 biturbo de 6,0 litres, la voiture est capable d’atteindre les 100 km/h sous la barre des quatre secondes, ce qui demeure plutôt impressionnant pour une GT de 2 250 kilogrammes (4 950 lb)! Le moteur développe une puissance de 626 chevaux et un couple de 664 lb-pi, assorti d’une boîte automatique à huit rapports avec double embrayage, une première pour le constructeur.

Enfin, la voiture est équipée du système Dynamic Ride qui lui permet de réduire les mouvements latéraux excessifs dans l’optique d’augmenter le confort de roulement pour les passagers à bord. Enfin, Bentley a pris la décision de construire la carrosserie de la voiture avec son procédé de superformage, une technique qui consiste à façonner l’aluminium à des températures très élevées, permettant un design plus complexe et plus profondément sculpté.

Dans l’habitacle, Bentley a intégré toutes les technologies populaires actuellement sur le marché. On retrouve toujours un large éventail de couleurs et de textures, mais on dispose aussi d’un écran de 12,3 pouces et des sièges offrant 20 réglages différents. On se vante également de proposer trois chaînes audio distinctes, du système Bang & Olufsen à 10 haut-parleurs et 650 watts au système Naim de 2 200 watts avec 18 haut-parleurs. Les mélomanes seront servis.

Évidemment, cette voiture n’est pas à la portée de tous les budgets avec un prix de 300 000 $ et même plus. Cela dit, si votre compte en banque vous permet une telle folie, vous en aurez amplement pour votre argent.