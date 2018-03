La MX-5 du constructeur japonais plaît beaucoup. Pour à peine plus de 30 000 $, elle offre une conduite sportive et confortable tout en laissant au conducteur la possibilité de se faire bronzer le coco. Mais quiconque a déjà conduit ce roadster sait également que le moteur ne développe pas une grande puissance. Selon la publication étasunienne Road & Track, et quelques médias asiatiques, Mazda aurait laissé s’échapper quelques bribes d’informations concernant le prochain moteur de sa sportive estivale. Jetons-y un coup d’œil.

Actuellement, la MX-5 est mue par le moteur SKYACTIV-G. On parle ici d’un quatre cylindres en ligne de 2,0 litres développant 155 chevaux. Si les rumeurs s’avéraient exactes, la Mazda MX-5 2019 serait équipée d’un moteur semblable, mais offrant cette fois-ci 181 chevaux, soit une augmentation de presque 17%. Vous vous douterez donc qu’une telle croissance sera accompagnée de quelques modifications mécaniques.

Effectivement, on prévoit quelques ajustements au moteur, comme un arbre à cames et un collecteur d’admission plus performants qui seraient responsables de cette variation de puissance. Cela dit, les documents obtenus ne stipulent en aucun cas l’ajout d’un turbocompresseur. Alors comment le constructeur réussira-t-il à aller chercher ces 26 chevaux supplémentaires? Il est possible que la MX-5 reçoive le nouveau moteur SKYACTIV-X actuellement en développement chez Mazda.

Dans sa dernière édition, la décapotable affichait un 0-100 km/h en sept secondes et des poussières. Si ces rumeurs se concrétisent, cette augmentation de 17% aurait un impact intéressant sur les performances du véhicule, notamment en raison de son poids peu imposant. Cela dit, lorsqu’on aura une MX-5 à 181 chevaux entre les mains, on en voudra une autre à 200… n’est-ce pas?