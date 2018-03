Avez-vous regardé la cérémonie des Oscar dimanche soir? Si oui, vous avez peut-être entrevu une publicité annonçant la venue du tout nouveau Cadillac XT4 2019, dont la première mondiale aura lieu au centre Cadillac House le 27 mars, juste à l’aube du Salon international de l’auto de New York.

Bien entendu, il s’agit d’une première percée de Cadillac dans le segment des VUS et multisegments sous-compacts de luxe. Petit frère du XT5, ce modèle vise à capitaliser sur la popularité grandissante des Audi Q3, BMW X1 et Mercedes-Benz GLA de ce monde. N’oublions pas l’INFINITI QX30, le Volvo XC40 et le BMW X2, mais aussi le futur Lexus UX.

Au niveau du design, le XT4 risque d’être un peu plus audacieux que le XT5 et de guider la marque dans une nouvelle direction. Par exemple, les feux de jour à DEL sont essentiellement les mêmes si l’on se fie aux deux images rendues publiques par Cadillac, mais les feux arrière semblent prendre une forme différente et plus proéminente.

L’intérieur du Cadillac XT4 sera naturellement plus restreint, mais la plus grande différence pourrait se trouver sous le capot. En effet, alors que le XT5 utilise exclusivement un V6 de 3,6 litres développant 310 chevaux, attendez-vous à ce qu’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres (partagé avec la berline ATS) motive ce jeune VUS. Une combinaison de la traction intégrale et d’une boîte automatique à huit rapports apparaît également très probable.

Le prix canadien devrait sans doute débuter sous les 40 000 $.

Nous saurons tous les détails du nouveau Cadillac XT4 2019 à la fin du mois, alors c’est à suivre!