La populaire Mercedes-Benz Classe C recevra quelques changements pour le millésime 2019, elle qui est en vente au Canada dans sa forme actuelle depuis 2015. Le constructeur a notamment annoncé des détails sur la version Mercedes-AMG C 43, qui sera disponible en formats berline et familiale chez nous.

D’abord, son V6 biturbo de 3,0 litres verra sa puissance passer de 362 à 385 chevaux, alors que son couple demeurera inchangé à 384 livres-pied. Ce moteur sera toujours jumelé à une boîte automatique à neuf rapports ainsi qu’à un rouage intégral 4MATIC. Selon Mercedes, la C 43 peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes (4,8 pour la familiale).

Au chapitre du design, la C 43 empruntera la calandre de la C 63, avec sa double ventelle argentée, alors que les prises d’air sur le pare-chocs avant ont été révisées aussi. À l’arrière, le diffuseur arrière enveloppe désormais des embouts d’échappement ronds. On complète le look extérieur avec de nouvelles jantes en alliage AMG de 18 pouces.

L’habitacle mélange divers matériaux riches tels que le similicuir ARTICO, la microfibre DINAMICA et l’aluminium, alors que des sièges de performance AMG, du cuir designo, des boiseries et des garnitures en fibre de carbone sont toujours disponibles en option. Malheureusement, la Classe C 2019 ne semble pas encore adopter le nouveau système multimédia MBUX, dévoilé au Consumer Electronics Show plus tôt cette année, et qui sera installé dans la nouvelle Mercedes-Benz Classe A.

Les prix des Mercedes-AMG C 43 2019 n’ont pas encore été annoncés pour le Canada, mais la berline et la familiale seront mises en vente à la fin de 2018.