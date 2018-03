Dans le marché de l’automobile, le progrès technologique peut effrayer depuis quelque temps. Voitures autonomes, taxis sans conducteur, voitures volantes et j’en passe! Tout récemment, dans le cadre du Congrès international de la mobilité tenu à Barcelone, le géant de la télécommunication Huawei a lancé une voiture commandée par un téléphone mobile.

Pour y parvenir, Huawei a utilisé l’un de ses téléphones mobiles, le Mate 10, pour contrôler une Porsche Panamera modifiée spécialement pour l’occasion. En plus de détecter des obstacles et de traiter les divers stimuli, la voiture a une capacité d’apprentissage et de mémorisation en fonction de l’historique des déplacements. Autrement dit, elle apprend de ses expériences sur la route!

En fait, le cellulaire sert d’yeux pour la voiture. Avec sa caméra, il traite les informations visuelles et les emmagasine pour adapter la conduite du véhicule lors des prochaines sorties. Selon les dires du fabricant, le cellulaire peut détecter au-delà de 1 000 objets différents, dont les cyclistes, les piétons, les chats et les chiens. Entre vous et moi, nous savons bien que ce n’est probablement qu’un beau coup de publicité de la part du géant. Cela dit, on ne peut nous empêcher d’être à la fois impressionnés et apeurés face à une avancée technologique du genre. Et vous, qu’en pensez-vous?