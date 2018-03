Le Ram 1500 entièrement redessiné sera en vente ce printemps, et Fiat Chrysler Automobiles vient de dévoiler sa structure de prix.

Le tarif de base sera fixé à 42 095 $ avant les frais de transport et de préparation. Ça, c’est pour un Tradesman Quad Cab 4×2 équipé d’un V6 de 3,6 litres muni de la technologie hybride légère eTorque. La version la plus dispendieuse est la Limited Crew Cab 4×4 à caisse longue et équipée d’un V8 HEMI de 5,7 litres, qui se détaillera à 74 595 $ avant les options.

Quelque part dans le milieu, on retrouve le Ram 1500 Sport 2019 qui a été présenté au Salon de l’auto de Toronto, une déclinaison qui sera unique pour le marché canadien. La version Sport Quad Cab 4×2 se détaillera à partir de 52 595 $, et cela inclut le moteur V8.

Passer du V6 au V8 coûtera 1 900 $ supplémentaires dans les versions Tradesman et Big Horn. Dans les Sport, Rebel, Laramie, Longhorn et Limited, passer du V8 régulier au V8 muni de la technologie eTorque coûtera 500 $.

En comparaison, le Ram 1500 2018 se vend à partir de 32 970 $ avant les frais de transport et de préparation. Toutefois, ça s’applique à la version ST cabine classique 4×2. Le modèle 2019 ne propose plus de cabine classique, ce qui explique en partie pourquoi le prix de base du nouveau camion est plus élevé.

Voici la liste complète de prix pour la gamme du Ram 1500 2019 :

Tradesman Quad Cab 4×2 (V6) : 42 095 $

Tradesman Quad Cab 4×4 (V6) : 46 095 $

Tradesman Crew Cab 4×2 (V6) : 43 795 $

Tradesman Crew Cab 4×2 caisse longue (V6) : 44 195 $

Tradesman Crew Cab 4×4 (V6) : 47 795 $

Tradesman Crew Cab 4×4 caisse longue (V6) : 48 195 $

Big Horn Quad Cab 4×2 (V6) : 45 595 $

Big Horn Quad Cab 4×4 (V6) : 49 595 $

Big Horn Crew Cab 4×2 (V6) : 47 295 $

Big Horn Crew Cab 4×2 caisse longue (V6) : 47 695 $

Big Horn Crew Cab 4×4 (V6) : 51 295 $

Big Horn Crew Cab 4×4 caisse longue (V6) : 51 695 $

Sport Quad Cab 4×2 (V8) : 52 595 $

Sport Quad Cab 4×4 (V8) : 56 595 $

Sport Crew Cab 4×2 (V8) : 54 295 $

Sport Crew Cab 4×2 caisse longue (V8) : 54 695 $

Sport Crew Cab 4×4 (V8) : 58 295 $

Sport Crew Cab 4×4 caisse longue (V8) : 58 695 $

Rebel Crew Cab 4×4 (V8) : 60 295 $

Rebel Quad Cab 4×4 (V8) : 58 595 $

Laramie Quad Cab 4×2 (V8) : 58 595 $

Laramie Quad Cab 4×4 (V8) : 62 595 $

Laramie Crew Cab 4×2 (V8) : 60 295 $

Laramie Crew Cab 4×2 caisse longue (V8) : 60 695 $

Laramie Crew Cab 4×4 (V8) : 64 295 $

Laramie Crew Cab 4×4 caisse longue (V8) : 64 695 $

Longhorn Crew Cab 4×2 (V8) : 65 795 $

Longhorn Crew Cab 4×2 caisse longue (V8) : 66 195 $

Longhorn Crew Cab 4×4 (V8) : 69 795 $

Longhorn Crew Cab 4×4 caisse longue (V8) : 70 195 $

Limited Crew Cab 4×2 (V8) : 70 195 $

Limited Crew Cab 4×2 caisse longue (V8) : 70 595 $

Limited Crew Cab 4×4 (V8) : 74 195 $

Limited Crew Cab 4×4 caisse longue (V8) : 74 595 $