Question : quelles compagnies automobiles sont les meilleures pour retenir leur clientèle? En 2018, la réalité est que la fidélité des consommateurs envers une marque n’est plus aussi importante qu’avant, car leurs besoins et leurs goûts changent de plus en plus souvent. Toutefois, celles qui offrent un grand choix de modèles utilitaires, des designs qui suscitent l’émotion ainsi qu’une bonne fiabilité ont certainement l’avantage.

Basé sur plus de 13,9 millions de transactions de véhicules aux États-Unis entre 2007 et 2017, un nouveau rapport du site Edmunds montre que Toyota, Subaru et Honda (dans cet ordre) affichent les plus hauts taux de loyauté de la clientèle parmi les marques automobiles populaires.

Toyota et Honda sont évidemment réputées pour leur qualité et leur fiabilité, ce qui les rend très attrayantes pour les acheteurs désirant conserver leur véhicule pendant longtemps — et ça inclut aussi les camions et les VUS. Subaru se trouve essentiellement dans la même situation et bénéficie particulièrement de sa gamme qui comprend plusieurs VUS et multisegments désirables équipés de la traction intégrale de série.

Du côté des marques automobiles de luxe, Lexus, Audi et Land Rover trônent actuellement au sommet du classement de la fidélité des clients. Vous le savez, les acheteurs de modèles haut de gamme ont tendance à être plus capricieux, mais la division de luxe de Toyota parvient à retenir les clients pragmatiques qui apprécient sa fiabilité et son confort renommés. Audi mise quant à elle sur le côté émotionnel par ses designs et son emphase sur la performance, tandis que Land Rover doit sa loyauté à une gamme exclusivement constituée de VUS.

Et vous, à quelle marque auto êtes-vous le plus fidèle?