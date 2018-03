Nos amis les Français réalisent de temps à autre des études franchement intéressantes. Récemment, ils ont publié une étude au sujet des insultes lancées à des femmes par des hommes derrière le volant. Fera-t-elle avancer la science? Définitivement pas, mais elle nous divertira au cours des prochains paragraphes!

Femme au volant, mort au tournant

L’étude* réalisée de janvier à février dernier a étudié le comportement de 2 100 Françaises titulaires d’un permis de conduire. Elle visait à répertorier la proportion de femmes ayant été victimes d’injures d’un conducteur masculin dans la dernière année. Les résultats sont plutôt éloquents. 79% des femmes interrogées ont rapporté avoir entendu l’injure suivante « femme au volant, mort au tournant », et ce, qu’elles soient en voiture ou pas. Quoiqu’elle peut sembler amusante lorsqu’elle est dite hors contexte, cette phrase témoigne d’abord et avant tout d’un sexisme flagrant de la part des automobilistes français.

Par ailleurs, l’étude conclut que 77% des femmes ont été insultées lorsqu’elles conduisaient et 34% d’entre elles se sont senties interpelées par ces injures.

Alors, mythe ou réalité?

Il est difficile de dire sans équivoque que les qualités de conduite d’une femme sont inférieures, égales ou supérieures à celles d’un homme. Cependant, si on se fie à ce sondage, les femmes sont très respectueuses du Code de la route avec un résultat de 67%. De plus, 96% des répondantes se considèrent de bonnes conductrices. En revanche, le sujet de dispute le plus récurrent dans les voitures des Français est la qualité de conduite des femmes en ville. Alors que dire de tout ça?

On peut bien en rire et réagir, mais cette étude n’est pas parfaite. Effectivement, elle ne mentionne en aucun cas les résultats obtenus pour les hommes. Est-ce que les hommes ont des résultats semblables? Si tel est le cas, le problème ne serait donc pas au niveau du sexisme, mais simplement de la gestion des émotions des automobilistes lorsqu’ils sont confrontés à une situation frustrante sur la route. Alors, restez toujours respectueux lorsque vous interagissez avec vos collègues sur la voie publique.

