Introduite en 1964, la Ford Mustang n’a pas tardé d’être la victime d’une panoplie de modifications mécaniques et esthétiques. Carroll Shelby est le modificateur de Mustang le plus célèbre, mais il existait d’autres versions spéciales du « pony car » tout aussi populaires, comme la Ford Mustang California Special.

Parce qu’en Californie, ça prend du style!

Cette édition spéciale de la Mustang, introduite en 1968, avait d’abord été demandée par les concessionnaires Ford des États-Unis suite à un désir important des consommateurs d’acheter un tel produit. Étant donné que la bagnole vit un succès assez remarquable aux yeux des amateurs de Mustang décapotable, Ford a donc décidé de la réincarner pour l’année-modèle 2019.

Seulement disponible pour la Mustang GT décapotable, la déclinaison California Special se démarque par une subtile bande noire sur les côtés de l’auto, une grille de calandre noircie, des roues distinctes, des sièges noirs Miko en suède incorporant l’écusson GT/CS et des coutures rouges éparpillées un peu partout dans l’habitacle.

Sur le plan mécanique, rien ne change. On retrouve sous le capot le bon vieux V8 de 5,0 litres produisant 460 chevaux et un couple de 420 lb-pi. Les consommateurs pourront choisir entre une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à dix rapports. La Ford Mustang California Special 2019 arrivera en concession cet été. En attendant, admirez ces belles images, question de vous donner envie de sortir vos bermudas avant l’arrivée de la période estivale!