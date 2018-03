Lorsqu’il est question des systèmes de conduite autonome, on parle souvent du danger que la fonction de l’humain derrière le volant soit remplacée entièrement par le travail d’un ordinateur. Ces nouvelles technologies créent une panoplie de problèmes contrariants, comme celui du système de secours. Qu’advient-il lorsque les capteurs d’une voiture autonome qui lui servent d’yeux sont défectueux? Eh bien, Ford semble avoir trouvé une solution.

Effectivement, le constructeur étatsunien a déposé une demande officielle pour breveter un concept qui viserait à répondre à ce besoin. Ford aimerait créer un système de drones d’urgence qui viendrait en aide à la voiture autonome ou semi-autonome si elle éprouve des difficultés avec ses capteurs.

Supposons qu’une voiture du constructeur éprouve des problèmes, elle enverrait une alerte au système de drones qui avertirait ensuite la centrale d’appel. Un drone décollerait et viendrait en aide à la voiture en prenant ses commandes à distance. Et puisque le drone aura des capteurs fonctionnels et calibrés, il pourra conduire le véhicule dysfonctionnel jusqu’au garage le plus près.

Le système de traitement des informations demeure cependant un obstacle à cette technologie. Puisque les données de déplacement du drone et des véhicules seraient enregistrées dans une banque infonuagique, un pirate informatique pourrait s’y attaquer. Alors est-ce vraiment une solution intéressante que de régler un problème de sécurité par un autre problème?

Et la réalité météorologique du Québec est un problème d’autant plus important. Si un capteur est brisé ou inactif en raison des conditions climatiques, cela voudrait-il dire qu’un drone devrait prendre son envol même durant la tempête? Avec le verglas, la neige et les tempêtes estivales, un drone serait-il réellement en mesure d’aider une voiture en besoin lorsqu’elle est en ville?