La Ligue de course de drones (ou DRL pour Drone Racing League), vous connaissez? C’est la première ligue professionnelle destinée à la compétition entre les meilleurs pilotes de la planète. Créée en 2015 aux États-Unis, elle diffuse aujourd’hui ses compétitions au travers du globe. L’an dernier, la DRL avait réussi à fabriquer un drone suffisamment rapide pour atteindre une vitesse de pointe de 264 km/h. Cette année, la DRL a réitéré son désir de dépassement en faisant appel à l’expertise du fabricant automobile BMW.

La pertinence de BMW dans ce projet peut sembler impertinente, mais détrompez-vous. Selon le chef de la marque Jörg Reimann, le sport automobile et les courses de drones font tous les deux appel à des technologies de pointe qui requièrent une précision tant sur le plan de l’athlète que du matériel. Pour ce faire, le fabricant allemand a prêté à la DRL une équipe technique ainsi que son centre de test aérodynamique.

À l’heure qu’il est, on ne sait pas dans quel contexte la DRL prévoit battre son précédent record. Est-ce que ce sera lors d’une course du circuit ou plutôt lors d’un évènement spécial? BMW a cependant tenu à préciser qu’il allait accueillir la prochaine course du circuit mondial dans ses installations de Munich. Serait-ce un indice?