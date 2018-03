DEARBORN (Michigan) – Lors de la présentation annonçant l’arrivée de la Ford Mustang hybride et du Ford F-150 hybride, le constructeur américain nous a permis de voir le tout nouveau Bronco! En fait, on ne l’a pas vraiment vu. Ce que le constructeur nous a présenté était une boîte carrée sous un drap. Cependant, il y’avait un autre petit camion super cool qui a attiré notre regard…

Sans nom

Pour le moment, on ne sait rien au sujet du Bronco, sauf qu’il sortira en 2020. Toutefois, en regardant rapidement ses proportions, on remarque un véhicule hors route qui ne semble pas plus gros qu’un Jeep Wrangler, chose qui risque de plaire aux amateurs du Bronco qui attendent sa sortie avec impatience. Ford nous promet cependant un « vrai véhicule hors route » dont les performances sont largement inspirées du F-150 Raptor. Voilà ce qu’on sait jusqu’à présent. Si vous avez vu des versions dévoilées sur Internet, on vous confirme qu’elles ne viennent pas de Ford. On a hâte!

Toutefois, le constructeur a d’autres projets pour sa gamme de véhicules hors route. Lors de la présentation, qui fut « top secret », nous empêchant de prendre des photos ou même d’enregistrer les conversations, on nous a révélé ce que le constructeur considère être une version miniature du Bronco, un petit VUS aventurier qui fait d’ailleurs penser au Ford Escape de première génération. Pour le moment, ce petit camion n’a pas de nom, mais Ford nous a permis de partager une image révélant une forme carrée, comme celle du Bronco, et une allure jeune et dynamique. On ne sait rien sur lui non plus, mais on aime bien l’idée!

Pour terminer, Ford a annoncé la sortie prochaine d’un tout nouveau Ford Explorer qui arrivera plus tard cette année, et profitera même d’une déclinaison sportive ST. Bien entendu, dès qu’on en saura plus, on vous partagera tous les détails!