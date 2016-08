Le Sault-au-Récollet aux côtés des pyramides d’Égypte

Si ce classement était fait, le village du Sault-au-Récollet – où se situe l’église de la Visitation -se retrouverait dans la même liste que l’acropole d’Athènes, en Grèce ou les pyramides de Gizeh, en Égypte. On compte actuellement 1052 biens classés au patrimoine universel de l’humanité, dont le Vieux-Québec et le Canal Rideau, pour citer des lieux plus près de nous.

Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle, mais de plus ils doivent répondre à au moins un des dix critères déterminés par l’UNESCO.

Or, pour Mme Deslauriers le Sault satisfait à trois d’entre eux.

C’est un témoignage exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. C’est un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural illustrant une période significative de l’histoire humaine. Il se démarque tout au niveau de ses aires naturelles d’une beauté exceptionnelle.