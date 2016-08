Secteur Chabanel: occasions d’affaires ratées à cause du transport

Un des premiers dossiers qu’aura à traiter la nouvelle société de développement commercial (SDC) district central sera le transport collectif dans son secteur. Pour son président, Charles Benchimole, de nombreuses occasions d’affaires ont été manquées à cause des difficultés de déplacement dans cette zone.

«On constate qu’il est difficile de louer des locaux à des gens d’affaires. Ils préfèrent aller ailleurs où les moyens de transport sont plus efficaces», observe M. Benchimole.

La SDC doit tenir sa première assemble générale le 21 septembre et on ne cache pas qu’une fois les questions d’organisation réglées, un des premiers dossiers auquel on s’attellera, sera celui du transport. «Nous, ce que nous voudrions ce serait plus de bus aux heures d’activités», souligne-t-il.

La SDC district central s’étend sur plus de 14 millions de pieds carrés dans le quadrilatère formé par le boulevard Saint-Laurent, la rue Sauvé et les autoroutes 15 et 40. Il englobe la zone industrielle et commerciale de Chabanel avec ses nombreuses tours de bureaux et ses anciens ateliers de textiles reconvertis en locaux commerciaux, ainsi que le marché central.

Manque de coordination

Le secteur est desservi par cinq lignes d’autobus, deux gares de trains et deux stations de métro. Il reste à mettre en connexion tout cela de manière plus pratique et plus efficace pour se déplacer à l’intérieur du périmètre de la zone d’activité.

M. Benchimole évoque la création d’un réseau de navettes qui assurerait la jonction entre les différents moyens de déplacement existants.

«On peut voir quelle pourrait être notre contribution, dans la mesure de nos moyens, pour mettre sur pied un tel système», dit-il. Le responsable de la SDC note au passage que le futur Réseau électrique métropolitain (REM) ne desservira pas le secteur.

«On peut souhaiter qu’il soit étendu à l’avenir vers notre quartier», espère-t-il. La SDC, en tant que regroupement des gens d’affaires veut aussi voir ce que la Ville peut proposer tout de suite pour améliorer la situation.

«Nous voulons rencontrer le responsable des transports de la Ville de Montréal, Aref Salem, pour lui exposer la situation et voir ce qu’on peut faire», annonce M. Benchimole.