Ahuntsic-Cartierville accueillera 1800 nouveaux élèves d’ici trois ans

Dans Ahuntsic-Cartierville, neuf écoles primaires sur les 23 que compte l’arrondissement seront en chantier au cours des prochains mois. Le but est d’augmenter les capacités d’accueil dans des établissements qui débordent depuis plusieurs années.

La rentrée scolaire 2016-2017 ressemble aux précédentes: elle se fait sous pression. «Nous savons que nous attendons d’ici 2020, 1700 à 1800 nouveaux élèves et il faut être prêt pour les accueillir», souligne Chantal Jorg, commissaire scolaire.

Les deux dernières écoles à avoir obtenu un financement sont Saint-Isaac-Jogues et Louisbourg. La première recevra 9,5 M$ pour la construction de six classes supplémentaires ainsi qu’une salle d’activité physique. La seconde, 13,9 M$ pour ajouter huit nouveaux locaux et un gymnase.

«L’école Louisbourg à Cartierville était due depuis un moment», relève Mme Jorg. Pour Saint-Isaac-Jogues, le taux d’occupation est à 125%.

«Nous sommes contents de voir que tous nos projets sont priorisés, constate Mme Jorg. Dès qu’on les dépose, ils sont acceptés.»

Mais, si on semble agir dans l’urgence à Ahuntsic-Cartierville, il apparaît que cela ne constitue pas une exception. Sur les 12 circonscriptions de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), seules trois sont en deçà de 100% d’occupation.

Une augmentation continue

Cette forte demande de places dans les écoles est due à la conjonction de trois phénomènes selon Mme Jorg. «Il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent s’installer dans les quartiers d’Ahuntsic-Cartierville, l’arrondissement est aussi un point de chute important pour les immigrants et nous recevons un nombre appréciable de réfugiés», dit-elle.

Pour ce dernier volet, elle rappelle que la CSDM a mobilisé énormément de ressources pour accueillir les réfugiés en 2015 et au début de cette année. «On a dû inscrire environ 200 élèves d’un coup, note-t-elle. Il faut dire que pour les immigrants et les réfugiés, nous ne pouvons pas faire de prévisions précises et nous nous adaptons en fonction de la demande», observe-t-elle.

Toutefois, avoir le financement pour construire des locaux n’est que la première étape d’un long processus. «Il faut compter deux à trois ans avant que les travaux ne soient achevés», avertit la commissaire scolaire.

Un des premiers chantiers à être terminé est celui de 13 classes supplémentaires et un gymnase à l’école Gilles-Vigneault. On prévoit une inauguration officielle au début de 2017. Pourtant, les 8 M$ pour la réalisation ont été obtenus en 2012.