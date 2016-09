Une ligne de transport électrique beaucoup plus puissante

Les pylônes électriques situés entre les postes électriques Charland et Fleury, à Ahuntsic, seront bientôt remplacés par des poteaux tubulaires blancs beaucoup plus hauts. Hydro-Québec changera l’ancienne ligne de transport électrique de 120 kv par une nouvelle de 315 kv.

Cette augmentation de la capacité de transport électrique répond à la demande de plus en plus forte en électricité à Montréal. La ligne actuelle à 120 kV compte 22 pylônes alors que la nouvelle ligne nécessitera que 9 poteaux.

Lorsqu’Hydro-Québec a proposé, il y a cinq ans, le changement de la ligne de transport, elle avait mis en évidence le vieillissement du poste électrique Fleury. Celui-ci date de 1955 et était présenté comme le plus ancien poste électrique encore en service sur l’île de Montréal.

«Les travaux en cours permettront de remplacer tous les équipements du poste Fleury et dans la période transition le poste Charland prendra la relève», a indiqué Élaine Beaulieu, porte-parole d’Hydro-Québec.

Avant de voir le démantèlement des pylônes de 26 mètres de haut existant puis la pose de nouveaux poteaux de 48 mètres, les résidents des environs assisteront à plusieurs étapes. La première est en cours depuis cette semaine avec le contrôle de la végétation.

Le changement des lignes n’aura aucune incidence sur l’alimentation électrique des abonnés, assure la porte-parole de la société d’État.

35 000 clients

La construction de la ligne à 315 kV fait partie du projet de construction d’un nouveau poste de transformation situé en grande partie sur le terrain de l’actuel poste Fleury. Le projet a débuté en 2013 avec le dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement. La mise en service du poste et de la ligne est prévue au printemps 2017.

Le poste Fleury dessert le quadrilatère formé par la voie ferrée du CN, la rue Jarry, la rue Lajeunesse et le boulevard Gouin et alimente environ 35 000 clients. Il s’agit de l’un des plus vieux postes de l’île de Montréal et la grande majorité des appareils qui s’y trouvent atteignent leur fin de vie utile.