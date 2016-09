Chantier Laurentien-Lachapelle: début des travaux au printemps

Les travaux de réaménagement du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle à Cartierville ne débuteront pas avant le printemps prochain. Il s’agit d’un retard d’un peu plus d’une année par rapport à la planification initiale.

Les documents pour lancer l’appel d’offres ont été ficelés le 9 septembre, a-t-on appris auprès de Harout Chitilian, conseiller de Bordeaux-Cartierville et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Selon le nouveau calendrier, le contrat pour les travaux de 37,5 M$ devrait être attribué autour du 20 novembre.

«Ce retard est dû aux négociations entre la ville et un concessionnaire automobile dont le commerce est situé sur la première entrave des travaux à venir», a précisé M. Chitilian. Toutefois, ce retard offre un répit aux automobilistes et aux riverains qui devront vivre ensuite avec cet immense chantier durant quatre ou cinq ans.

Les travaux sont destinés à remplacer les égouts et le réseau d’aqueduc sur un peu plus de 1,5 km. La Ville en profitera pour transformer en boulevard urbain ces routes. Montréal saisit cette occasion pour redonner ces artères aux piétons et aux résidents.

Le premier tronçon sera creusé sur environ 400 m créant forcément des entraves à la circulation dans ce goulot d’étranglement pour le pont Lachapelle dans les deux directions. On ignore la configuration des voies durant les travaux. Chose certaine, la voie réservée aux autobus sera maintenue.

Actuellement, à cet endroit, le boulevard Laurentien compte trois voies dans chaque direction et la rue Lachapelle deux voies dans chaque sens, souvent encombrées en début de matinée et en fin de journée. Il est évident que les automobilistes devront faire des choix autant durant les travaux que plus tard.

Les plans présentés en juin prévoient que les deux artères deviendraient à sens unique, avec moitié moins de voies pour les véhicules ainsi que des trottoirs plus larges, des terrasses et du verdissement.