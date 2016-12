Une horloge de collection volée à Ahuntsic

Une horloge à plateau datant de la fin du 19e siècle a été dérobée lors d’un cambriolage dans une résidence d’Ahuntsic.

La police a reçu la plainte le 13 décembre. «C’est une entrée par effraction qui a eu lieu en milieu de journée», indique Jean Pierre Brabant du service des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La police a fait appel à l’identification judiciaire pour son enquête.

L’horloge volée, dite à tablette ou à plateau, possède un mécanisme à bille très particulier.

«Il est certain que nous essayons de recueillir le plus d’informations auprès de la victime, que ce soit des factures ou des certificats et nous menons notre enquête auprès des antiquaires, des collectionneurs et sur Internet», souligne M. Brabant

Des horloges similaires sont en vente sur des sites d’encan comme eBay. Les prix varient entre 1200$ et 32 000$.

«L’évaluation prend en compte la rareté, l’âge et l’état général de l’objet», souligne pour sa part Claude Bédard, enseignant à l’école d’horlogerie de Trois-Rivières. Il admet que ce genre d’horloge est très rare, voire inexistant, sur le marché québécois.

«Les experts se fondent aussi sur la valeur sur le marché de ces pièces », note M. Bédard.