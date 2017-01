Le Noël d’Alep célébré à Cartierville

Une association canadienne

La Muslim association of Canada (MAC, association islamique du Canada) est l’organisateur de ce rassemblement. Cette organisation est souvent pointée du doigt pour ses liens suspects avec les Frères musulmans en Égypte «Notre association est canadienne et n’est liée à aucune organisation à l’étranger», a indiqué Tarik Zayed, enseignant à l’université Concordia et membre du conseil d’administration de MAC. Toutefois, l’organisation se réfère aux Frères musulmans d’Égypte et notamment à leur fondateur, Hassan Al Banna. «Il y a beaucoup de réformateurs en Islam, précise M. Zayed. Quand nous avons étudié la pensée de Hassan Al Banna, on s’est dit, voici un homme dont les idées sont tirées des enseignements du prophète Mohamed et qui conviennent au monde d’aujourd’hui.» Pour lui cela ne constitue pas une relation organique avec l’organisation qu’il a créée. «Nous avons adopté les idées de Hassan Al Banna, mais nous n’avons absolument aucun lien avec les Frères musulmans en Égypte», assure M. Zayed.