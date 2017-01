Le parc de la Visitation paré pour l’hiver

Le programme -Les dimanches autour du feu, du 8 janvier au 4 mars, entre 13h et 16h.

-Décoration de traîneau, cours de fartage, cardio d’hiver et feu extérieur. Le 22 janvier. Renseignements: 514 280-6733

-Promenade sous les étoiles. Randonnées à pied ou en skis de fond de nuit sur des sentiers patrouillés. Le 14 janvier: survivre à une nuit d’hiver; le 11 février: conte sous les étoiles; le 4 mars: chansons sous les étoiles. De 19h à 21h Réservation obligatoire. 7 $/personne et 21 $/famille. Renseignements et réservation: 514 280-6733.

-Contes mettant en vedette des animaux des parcs-nature animés avec des objets en lien avec ces animaux (fourrures, crânes, empreintes, etc). Le 29 janvier, animation en continu entre 13h et 16h autour du feu.

-Se déplacer dans la neige. Les naturalistes de GUEPE expliquent comment les animaux ont développé des stratégies originales pour se déplacer dans la neige. Le 26 février, animation en continu entre 12h et 16h.

-Défis-nature active est une compétition amicale d’épreuves hivernales. Construction d’abris en équipes, courses en raquettes, descentes en traîneaux, etc. Le 5 mars, animation en continu entre 12h et 16h. Kiosque au chalet d’accueil.

-Cours de ski de fond pour les enfants de 6 à 13 ans. Les dimanches, du 15 janvier au 19 février Niveau 1: de 9h 30 à 11h. Location d’équipement de ski de fond inclus.

Renseignements : 514 280-6829, poste 1 ou sur guepe.qc.ca.