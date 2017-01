Plus de 1M$ pour les organismes locaux d’Ahuntsic-Cartierville

Le conseil d’arrondissement accorde un financement totalisant d’un million de dollars à répartir entre 29 organismes communautaires de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Ces sommes, attribuées en fonction des projets déposés à l’arrondissement, varient entre 994$ et 181 000$.

L’arrondissement justifie l’octroi de ces sommes par l’aide qu’elles apportent aux organismes pour: «poursuivre leur offre de services à la population d’Ahuntsic -Cartierville, en matière de loisirs, de sports, de culture, de clubs de vacances, de sécurité urbaine et d’entretien sanitaire dans le cas de certaines installations.»

L’organisme qui a pu décrocher la plus importante contribution est Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens avec 181 665$. Il propose des cours de sports divers de musiques et de danse. Il organise également des camps de jours.

«Cet argent assure une partie de notre fonctionnement, assure Isabelle Des Roches, directrice générale de cet organisme. Les autres sommes viennent des contributions des participants à nos activités.»

Avec une telle contribution, l’organisme peut proposer des activités à des prix défiant toute concurrence. Une autre partie du financement provient aussi de la location de locaux.

«En l’absence de telles contributions, les organismes devraient majorer leur tarification et supprimer ou suspendre des activités ou des programmes. Ceci aurait des impacts significatifs sur la clientèle du secteur», avance-t-on dans le sommaire décisionnel.

Autre organisme qui a décroché une somme importante, Tandem Ahuntsic-Cartierville. Il a obtenu 161 914$.

«Il faut dire que cette somme est la même depuis quelques années, indique Léo Fioré, directeur de cet organisme. Mais, c’est la base pour notre fonctionnement. Sans cela, Tandem ne pourrait même pas exister.»

Tandem Ahuntsic-Cartierville est administré par l’organisme communautaire Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville. Sa mission est de promouvoir la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté par des actions préventives et l’implication citoyenne.

«La contribution prévue pour le soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine est également nécessaire pour assurer la sécurité des citoyens, via divers programmes prévus à cette fin», peut-on lire dans les documents de la municipalité.

Ces sommes attribuées dans le cadre de conventions à intervenir avec les organismes partenaires pour un an, se termineront, le 31 décembre 2017. Les contributions financières proviennent pour 968 581 $ du budget d’Ahuntsic -Cartierville et 46 345 $ du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal