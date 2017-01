Bientôt un projet immobilier à la place du Loblaws

Près des arbres

Le développement à venir devra tenir compte du terrain boisé situé derrière l’épicerie Loblaws. En février dernier, les élus d’Ahuntsic-Cartierville avaient décidé que les projets immobiliers à venir dans ce secteur devraient épargner les arbres plantés il y a plus de 15 ans.Cette petite forêt autour du stationnement est aujourd’hui mature et constitue un immense écran naturel pour les habitations de la rue Meilleur et de place Fleury. Ces arbres ne font pas partie d’un parc. Non protégés, ils auraient pu être abattus par un éventuel promoteur sans autre forme de procès.