L’école Louis-Colin s’agrandit

L’école primaire Louis-Colin, dans le quartier Ahuntsic Est, a inauguré ses nouveaux locaux le 23 janvier. Le projet a permis un ajout de cinq classes et un gymnase ainsi que l’aménagement d’une nouvelle bibliothèque adaptée aux besoins des élèves.

Les travaux d’agrandissement lancés en septembre 2014, ont été achevés en 2015. Ils permettent d’accueillir aujourd’hui 540 élèves, soit une centaine de plus qu’au moment des travaux 2014.

Le chantier a nécessité un investissement de 6,1 M$ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

«Cet agrandissement contribue à combler l’important manque d’espace que nous connaissons dans le quartier Ahuntsic», a souligné la présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Catherine Harel Bourdon.

Selon les projections de la CSDM, on attend 800 élèves supplémentaires à Ahuntsic d’ici 2020. Jusqu’à maintenant, 12 projets de réaménagement, d’agrandissement et de construction ont été achevés ou sont en cours à Ahuntsic-Cartierville.

Le projet d’agrandissement a permis d’améliorer les installations existantes. Ainsi une bibliothèque moderne, mieux adaptée aux enfants a pu être aménagée en combinant deux anciennes classes.

«J’ai le plaisir d’être le commissaire dans un quartier où déjà trois écoles ont bénéficié d’ajouts de locaux : La Visitation, Louis-Colin et Saint-Noël-Chabanel, dans le quartier voisin de Saint-Michel», a indiqué Mohamed Maazami, commissaire scolaire d’Ahuntsic-Est—Saint-Michel.

