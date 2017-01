Des centaines d’élèves aident l’hôpital Sainte-Justine

L’école Augustin-Roscelli, située dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, est le seizième établissement privé à participer cette année au Défi jeunesse de la Fondation Sainte-Justine. Cet événement sportif est destiné à aider au financement de l’équipement de pointe que doit acquérir le Centre de traumatologie du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Le Défi jeunesse lancé en 2012 doit permettre de collecter 5 M$ en cinq ans. «Un peu plus de 40 000 jeunes des écoles primaires, secondaires et quelques collèges du secteur privé y participent», souligne Chloé Laberge, conseillère à la Fondation. L’objectif annuel global est fixé à 700 000$.

Les 420 élèves de l’école Augustin-Roscelli ont participé à une course de 1 km dans le parc Salaberry dans l’après-midi du 25 janvier.

C’est la troisième année consécutive que cet établissement contribue à la collecte de la Fondation du CHU Sainte-Justine.

«L’année passée, on a atteint 15 000$», indique Marco Piccoli, responsable de l’évènement.

La Fondation encourage les élèves à soutenir leur course avec des dons et on les invite à ramener leurs enveloppes à l’école le jour de la compétition.

«C’est une initiation à la solidarité. Nous ne fixons pas d’objectif, ni pour les élèves ni pour notre école, relève Adoline D’Opéra, directrice d’Augustin-Roscelli. Nous voulons surtout les sensibiliser pour qu’ils aident leur communauté.»

Selon la direction, les petits adhèrent à la cause parce que l’hôpital Sainte-Justine accueille des enfants.

«La Fondation déplace parfois un médecin pour expliquer les besoins de l’hôpital, sinon un clip vidéo leur est présenté pour comprendre à quoi servent leurs efforts», ajoute Mme D’Opéra.