Une grande marque de cosmétiques s’installe sur Chabanel

Depuis six mois, l’entreprise Karine Joncas Cosmétiques s’est installée dans ses nouveaux bureaux du quartier de la mode. Un déménagement rendu nécessaire, alors que la compagnie qui fête ses 15 ans est devenue une référence dans l’industrie cosmétique québécoise.

Karine Joncas ne cache pas sa satisfaction alors qu’elle enregistre succès après succès. Le nouveau siège social qu’elle occupe est immense. C’est un peu plus de 8000 pieds carrés au 555, rue Chabanel, triplant la surface dont elle disposait dans l’arrondissement Saint-Laurent. Totalement blanc, il est aussi le reflet de sa marque.

«J’avais besoin d’espace pour concrétiser ma vision et les aspirations de mon entreprise.» Karine Joncas

Outre des bureaux et des lieux de stockage ou d’expédition, Mme Joncas avait besoin d’un espace pour la formation et pour tenir des événements promotionnels. Elle a également ouvert son Médi Spa KJ ou elle peut donner des soins à des clientes.

«J’ai aussi mis en place mon lieu de création, le labo urbain KJ», dit-elle. Totalement vitré, ce lieu de recherche et développement permet de voir où Mme Joncas crée en permanence de nouveaux produits.

«Quand j’ai une nouvelle idée, je peux immédiatement la mettre à exécution et voir ce qu’elle vaut avant de décider s’il faut aller plus loin et en faire un produit», indique-t-elle.

Un beau mariage

Pour elle, son installation à Chabanel semble tomber sous le sens.

«Nous sommes dans un lieu de création pour la mode, il est naturel de trouver une entreprise qui innove dans le domaine des cosmétiques», relève-t-elle.

Mme Joncas a créé son entreprise à l’âge de 25 ans avec 4000$. Après des années d’efforts, l’entreprise est maintenant en pleine croissance. Les produits sont disponibles sur les tablettes des magasins du Groupe Jean Coutu, puis chez Uniprix et Brunet et sont maintenant en vente dans 550 pharmacies à travers le Québec.

Karine Joncas Cosmétiques emploie aujourd’hui une vingtaine d’employés et le chiffre d’affaires a quadruplé au cours des cinq dernières années.

Le secret de sa réussite? Probablement son approche très personnelle de son activité.

Simplicité

«J’ai débuté à 16 ans comme conseillère en produits de beauté à domicile», raconte-t-elle. Un emploi d’étudiante qui l’a mise sur les rails. Cette expérience lui a permis de comprendre les attentes des femmes. «J’ai élaboré les produits que je voulais moi-même utiliser», avoue-t-elle.

Ni parfum, ni de parabène et surtout jamais de tests sur des animaux. Ses produits sont de formulation de type pharmaceutique sans ingrédient superflu et avec des composants éprouvés. «Il n’y a pas de produit miracle, le miracle est dans l’usage quotidien», prévient-elle.

Les produits qu’elle propose sont 100% québécois et donc offerts à des prix très accessibles.