Incompréhension autour d’une opération de déneigement

La dernière opération de déneigement a soulevé beaucoup de mécontentement et d’incompréhension chez des résidents d’Ahuntsic-Cartierville. La hausse des températures a fait fondre la neige, pourtant les opérations de déneigement se sont poursuivies.

L’arrondissement a confirmé que le chargement a continué même si la neige avait disparu sur certaines rues.

«Les accumulations étaient très inégales d’un endroit à l’autre du territoire. Afin de donner un service équitable dans tout l’arrondissement, nous ne pouvions charger que quelques rues», souligne Michèle Blais chargée de communication à l’arrondissement.

Cependant, les réactions étaient nombreuses sur les médias-sociaux. Certains se sont plaints du remorquage des véhicules et de l’octroi de contraventions.

«Une opération déneigement sans neige, c’est de l’argent bien investi. Bravo», peut-on lire dans une publication sur Facebook.

Malgré le nombre important de commentaires négatifs, l’arrondissement indique n’avoir reçu qu’une seule plainte concernant le déneigement depuis vendredi.

L’administration assure que les constats d’infraction peuvent être contestés par le propriétaire du véhicule. «S’il se croit lésé, il doit transmettre sa contestation de l’accusation (plaidoyer de non-culpabilité) selon les instructions précisées au verso du constat et peut téléphoner au 514 872-2964 pour plus d’information», dit Mme Blais

Il est conseillé de noter sa version des faits et celle des témoins, le cas échéant, avec le plus de détails possible et de conserver précieusement ses notes en guise d’aide-mémoire. Il peut s’écouler plusieurs mois avant une comparution en cour municipale.

Un schéma illustrant l’emplacement du véhicule pourra aussi être présenté.