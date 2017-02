Incendie dans un immeuble en rénovation à Cartierville

Un complexe d’appartements situé au 1040, rue de Salaberry, à Cartierville, a été la proie des flammes dans la nuit de mardi à mercredi.

Plus de 100 pompiers ont été dépêchés pour lutter contre l’incendie. Cinq familles ont dû être évacuées et prises en charge par la Croix-Rouge. On ne déplore aucun blessé. Le complexe immobilier compte 40 appartements, dont 32 en rénovation.

Les services de secours ont reçu un appel à 23h51 et le feu a été maitrisé à 00h45. Le feu avait pris au deuxième étage avant de s’étendre au troisième et à l’entretoit.

La cause de l’incendie n’a pas été encore déterminée.