La bataille contre l’agrile du frêne se poursuit

La bataille contre l’agrile du frêne est en train de clairsemer les boisés d’Ahuntsic-Cartierville. En novembre, l’administration avertissait la population qu’un abattage des frênes en grande quantité aurait lieu jusqu’au 15 avril 2017.

Rien que pour le mois de février, on a annoncé la coupe de 80 arbres au parc Marcelin-Wilson. L’année passée on estimait devoir couper plus de 500 frênes dans ce même parc. C’est le premier lot de végétaux éliminés en 2017 puisque les techniciens vont poursuivre leurs visites des boisés, des parcs et des rues pour déterminer le nombre total de frênes irrécupérables. «Nous allons inspecter les foyers d’infestations et ensuite nous établirons les prévisions d’abattage», indique Marlène Ouellet, chargée de communication à l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Selon les chiffres fournis par l’arrondissement, plus de 2100 frênes infestés ont été supprimés à Ahunsic-Cartierville soit 16% des 13 000 arbres enlevés sur l’ensemble de l’île de Montréal.

En 2016, on signalait qu’Ahuntsic-Cartierville avait perdu une grande partie de ses 8000 frênes dans les rues et les parcs depuis que l’insecte malfaisant est apparu.

Même l’intervention avec le bio-pesticide TreeAzin n’a pas réussi à endiguer l’épidémie. En 2016, 671 arbres ont été abattus malgré le traitement. En 2015, c’était 994. Mais, on continue tout de même d’essayer de sauver ce qui peut l’être. Plus de 2300 l’année passée et près de 1800 en 2015.

Il faut savoir que le produit coute entre 4 et 7$ par centimètre de diamètre. Un frêne mature peut atteindre facilement un mètre de large.

«Les foyers d’infestation à Ahuntsic-Cartierville sont parmi les plus anciens à Montréal, souligne Mme Ouellet. Il est plus difficile de trouver des arbres qui peuvent être sauvés.»

Quant au remplacement du couvert végétal disparu avec les frênes, on a replanté 1058 arbres de différentes essences en 2016 et 940 en 2015. Les prévisions pour 2017 s’élèvent à près de 1000 ormes, érables et autres espèces parmi la soixantaine de cultivars possibles, dont 368 acquis par l’arrondissement et le reste fourni dans le cadre du plan canopée de la ville-centre.

Il reste que ce sont de petits arbres qui doivent souvent remplacer des individus matures de taille appréciable. Un frêne adulte peut atteindre les 40m de hauteur.