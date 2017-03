Agrandissement d’une école: la CSDM doit revoir sa copie

L’agrandissement de l’école Sainte-Odile à Cartierville ne pourra pas se faire sans retourner à la table à dessin. La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a déposé une demande pour la construction de 12 nouvelles classes et un gymnase dans cet établissement scolaire. Le projet n’a pas convaincu totalement la municipalité.

L’école Sainte-Odile a été construite en 1963 et compte actuellement 22 classes qui accueillent plus de 400 élèves. Pour faire face à la pression d’une hausse de clientèle, des locaux temporaires ont été aménagés dans la cour et une annexe a été ouverte sur la rue Lavigne.

La CSDM envisage maintenant une nouvelle extension avec un bâtiment de deux étages construit en cour arrière. Les classes devraient être prêtes pour la rentrée scolaire 2019-2020.

Le projet déposé nécessite des dérogations notamment concernant la hauteur autorisée et le taux d’occupation du sol.

Mais, ce n’est pas cela qui semble inquiéter le plus l’administration locale. Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et la direction du développement du territoire émettent des réserves liées à l’architecture.

La CSDM a choisi des panneaux de couleur jaune et un revêtement métallique anthracite. Selon le CCU, cela ajouterait à l’effet d’îlot de chaleur alors que la cour est en asphalte. La forme et la dimension des fenêtres doivent être revues.

Une clôture de métal ornemental de fini galvanisé est également considérée par la CSDM. «Ce fini peut engendrer des problèmes avec les jeunes enfants», souligne le CCU. Donc, le permis ne pourrait être accordé sans une révision de ces aspects.

Par ailleurs, depuis son ouverture, pour répondre aux normes d’urbanisme et pouvoir avoir une cour et des terrains de sport, cette école occupe un terrain adjacent qui appartient à la Ville grâce à une entente à long terme. Celle-ci doit être revue et signée avant que les travaux ne soient autorisés.

La CSDM devra également trouver une alternative pour déménager les 400 élèves de l’école Sainte-Odile ailleurs durant le chantier.

Selon l’architecte de la CSDM, on évalue la possibilité d’utiliser les classes de l’école secondaire Georges-Vanier ou ceux de l’école Saint-François-de-Laval, puisqu’une extension est en construction actuellement. D’autres options pourraient voir le jour.

Alors qu’une consultation publique s’est tenue le 2 mars, la CSDM refuse toujours de communiquer sur le projet.

«Au sujet du projet d’agrandissement, nous préférons informer d’abord les parents et le personnel avant les médias», a répondu Alain Perron, responsable des communications à la CSDM.