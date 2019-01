Le Sault-au-récollet passe à la collecte des résidus alimentaires

Les résidents du district du Sault-au-Récollet débuteront le 1 er mai le tri des résidus alimentaires. C’est le deuxième secteur de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville où cette collecte est mise en place.

La collecte touchera les édifices résidentiels de huit logements et moins de ce secteur bordé par la rivière des Prairies au nord et délimité par la rue Saint- Charles à l’ouest, la rue Port-Royal au sud et la boulevard Saint-Michel à l’est. À partir du 3 avril, l’arrondissement compte distribuer 11 880 bacs bruns sur une période de quatre semaines.

La collecte permet de ramasser les résidus alimentaires issus de la préparation des repas et autres restes de table qui seront dorénavant transformés en compost et en énergie renouvelable.

Cette collecte réduira considérablement les quantités de déchets domestiques ordinaires, ramassées actuellement deux fois par semaine dans ce secteur.

En 2016, l’arrondissement avait lancé la collecte des résidus alimentaires dans le district d’Ahuntsic. Près de 10 500 bacs bruns avaient été distribués et en pratiquement une année, 619 tonnes de déchets compostables ont été collectés soulignant la bonne participation citoyenne à ce genre de tri des ordures ménagères.