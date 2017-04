La place Iona-Monahan en compétition

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a mis en candidature la place Iona-Monahan dans le cadre d’un concours intitulé Opération patrimoine! initié par la ville de Montréal. La place a été inscrite dans la catégorie lieu coup de cœur du public alors que la ville de Montréal veut rester discrète quant au déroulement de cette compétition entre les quartiers de la métropole.

La place Iona-Monahan a été aménagée entre 2015 et 2016 sur la rue Chabanel, dans le quartier de la mode. Son architecture est inspirée d’une estrade de défilés de mode.

Elle a fait l’objet d’une importante consultation publique pour répondre aux attentes des résidents des environs.

Elle est dotée d’une centaine de bancs, la moitié de l’espace a été végétalisé et une fontaine qui permet d’irriguer les plantes a été installée. Des éclairages DEL illuminent les lieux la nuit. Les élus souhaitaient en faire un lieu d’animation publique pour les résidents et les travailleurs du quartier.

La place rend hommage à la journaliste de mode Iona Monahan et contribue aussi à la féminisation des lieux publics et des rues de Montréal.

Opération patrimoine! est la nouvelle version d’une compétition lancée en 1991, appelée l’Opération patrimoine architecturale de Montréal, dont les derniers prix et nominations ont été remis en 2015.

La Ville avait annoncé que l’événement reviendrait dans une nouvelle forme en 2017 et ses conditions, revues et corrigées, seraient dévoilées autour du 18 avril, Journée internationale des monuments et des sites de du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).

Selon ce que TC Media a pu apprendre le public sera sollicité pour voter pour le lieu coup de cœur notamment sur les médias sociaux. Par ailleurs, d’autres catégories mettant en confrontation des bâtisses patrimoniales devraient être dévoilées.

Pour le moment, la Ville veut garder la surprise. «Il y aura bientôt une annonce publique portant sur l’Opération patrimoine», a indiqué Linda Boutin, relationniste à la Ville de Montréal.