Un esprit de jeunesse pour de vieux objets

Mission sociale Cartier Émilie est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes démunies. Tous les mercredis, les familles monoparentales, les personnes souffrant de maladies mentales et les immigrants arrivés depuis moins de quatre mois peuvent aller chercher meubles et vêtements dont ils ont besoin. L’organisme vend à des prix défiants toute concurrence la majorité des objets et une partie est offerte gratuitement aux gens dans le besoin. Le reste de la semaine la boutique est ouverte à tous. .