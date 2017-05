Des mots en rimes et en rythme

Marc-Olivier Jean, connu sous le nom de M-MO, vient de lancer son premier album. Intitulé Celui qui aime les mots il regroupe quatre textes que l’on peut télécharger sur le site de l’artiste.

Son album a été lancé en mars lors d’un happening au Medley Simple Malt. «Le texte pour lequel j’ai une affection particulière, c’est ma richesse», reconnaît M-MO.

Des mots inspirés par sa réalité et par son vécu. «Durant ton escale. Prend l’temps de regarder l’arc-en-ciel. Que créent les enfants qui sont en bande. On est loin de l’esclave. Les jeunes savent se faire face et s’esclaffent. Est-ce cave ou est-ce classe?»

Le jeune Ahuntsicois fait chanter les mots sans être lui-même chanteur. «Le slam c’est la forme actuelle pour écouter de la poésie», clame M-MO.

Outre son album l’artiste continue à déclamer ses textes lors de joutes au O patro vys un espace de diffusion culturelle sur l’avenue du Mont Royal.

«Le deuxième lundi de chaque mois, il y a des batailles de mots», indique M-MO.

Depuis 2009, l’artiste essaye de placer ses mots notamment sur scène. Amoureux de langue, il n’a pas cessé de découvrir la force des mots à travers les soirées de slam.

Lors de la Grande Finale régionale de slam de 2016 au Club Soda il a été désigné meilleur slameur montréalais. Avant cela, il est arrivé trois fois à la Grande Finale régionale de slam et a décroché le trophée de meilleure équipe en 2013. En 2014, il a participé à la demi-finale du concours Le Tremplin Slam le Mans, en France.

Pour télécharger l’album de M-MO. Le O patro vys est au: 356, avenue du Mont-Royal Est. Les soirées slam s’y tiennent le deuxième lundi de chaque mois.