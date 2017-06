Le parc Ahuntsic fait son cirque

Vague de cirque, une compagnie qui a signé cinq créations et s’est produite dans plus de 200 villes au pays et dans le monde sera au parc Ahuntsic le 17 juin pour deux représentations.

La compagnie se déplace avec un petit chapiteau à travers le Québec. Elle fera une halte à Ahuntsic et proposera le spectacle Barbecue.

Par ailleurs, profitant du chapiteau la maison de la culture Ahuntsic, Les amis d’Ahuntsic-Cartierville, Oktoécho et la SPDTQ organisent une grande fête familiale. Intitulée zone d’affluence, elle regroupe les artistes du quartier dans des ateliers de confection de marionnettes, d’instruments de percussion et de masques pour préparer la plus grande des petites parades qui défilera à travers le parc Ahuntsic.

Également au programme, danse traditionnelle et Olympiades de jeux anciens.

Le chapiteau abritera aussi le dimanche 18 juin à 15h le spectacle Pow wow de l’amitié, une rencontre de chanteurs et musiciens autochtones, maghrébins et de toutes les cultures du monde.

Zone d’affluences

Samedi 17 juin :

11h: Spectacle sous le chapiteau : vague de cirque

12h30 à 16h: Fabrication de matériel pour la parade et jeux de kermesse

16h: Parade dans le parc Ahuntsic

17h à 19h: Olympiades de jeux anciens, musiques et danses traditionnelles

19h: Spectacle sous le chapiteau : vague de cirque

Dimanche 18 juin



15 h: Pow wow de l’amitié sous le chapiteau avec des musiciens de toutes origines.