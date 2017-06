Un Iftar du ramadan dans une église d’Ahuntsic

Au moins 400 personnes ont répondu à l’appel du Congrès Maghrébin du Québec (CMQ) pour un Iftar – rupture du jeûne du ramadan musulman- au sein de l’église orthodoxe d’Antioche de la Vierge Marie, à Ahuntsic. La soirée inscrite par les organisateurs sous le signe du vivre ensemble a été animée en partie par par l’humoriste montréalais d’origine juive marocaine, Neev.

La rencontre a permis aussi de rendre hommage aux victimes de l’attentat de la mosquée de Québec.

«Il est fondamental de faire face à la discrimination avec la majorité et non contre elle. Parce qu’autant que nous devons donner la place à la diversité, nous devons aussi reconnaître le droit du statut du peuple fondateur et des nations autochtones», a indiqué Lamine Foura, président du conseil d’administration du CMQ.

Les membres de cette organisme ont honoré également Françoise David pour son action contre l’islamophobie, les appels à la haine et à la violence envers les Québécois de confession musulmane. Cette ancienne députée de Québec Solidaire s’est récemment retirée de la vie politique

La rencontre a vu la participation de la ministre du Patrimoine et députée fédérale d’Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly ainsi que la ministre de l’Immigration du Québec, Kathleen Weil.

Amir Khadir, député de Québec Solidaire ainsi que Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal et des députés étaient présents.

Le CMQ, dont le siège est à Ahuntsic, n’est pas une organisation religieuse. C’est une association qui œuvre à faciliter l’intégration des immigrants originaires d’Afrique du Nord au Québec.