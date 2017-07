Le parc Belmont comme à la belle époque

Le parc Belmont mobile Au-delà des deux jours de fête au parc Belmont proprement dit, l’événement se déroulera jusqu’au 18 août pour un total de 13 journées d’activités dans différents parcs d’Ahuntsic-Cartierville. Un camion décoré aux couleurs des fêtes foraines d’antan transportera chaque vendredi et samedi, les équipements de kermesses pour animer les lieux. Le vendredi se terminera par une projection de film en plein air.

Les jeux de kermesse inspirés des attractions du parc Belmont sont destinés à amuser petits et grands. Pour la clôture le 18 août, un défilé sera organisé entre l’annexe de l’école François-de-Laval au 2005, rue Victor-Doré et le parc des bateliers, par ailleurs, un souper maïs, des jeux et une soirée cinéma sont prévus. -vendredi 14 juillet, parc des hirondelles, jeux de kermesse de 11h à 14h. Cinéma de plein air à 20h La vie secrète de Walter Mitty. -samedi 15 juillet, parc des hirondelles, eux de kermesse de 14h30 à 17h. -vendredi 21 juillet, parc Raimbault, jeux de kermesse de 11h à 14h. Cinéma de plein air à 20h Le Petit Prince. -samedi 22 juillet, parc Raimbault, jeux de kermesse de 14h30 à 17h. -Vendredi 28 juillet, parc de Mésy, jeux de kermesse de 11h à 14h. Cinéma de plein air à 20h Pour l’amour d’Hollywood (la la land). -samedi 29 juillet, parc de Mésy, jeux de kermesse de 14h30 à 17h. -vendredi 4 août parc de Beauséjour, jeux de kermesse de 11h à 14h. Cinéma de plein air à 20h Ballerina. -samedi 5 août parc de Beauséjour, jeux de kermesse de 14h30 à 17h. -vendredi 11 août parc Nicolas-Viel, jeux de kermesse de 11h à 14h. Cinéma de plein air à 20h L‘artiste. -samedi 12 août parc Nicolas-Viel, jeux de kermesse de 14h30 à 17h.