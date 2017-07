Inquiétudes autour du mur patrimonial de l’école Sophie-Barat

Les ruines de l’externat Sophie-Barat Le même mur d’enceinte que compte sécuriser la CSDM protège aussi les ruines de l’ancien externat Sophie-Barat. Ce bâtiment construit à la même époque que l’école a été détruit par un incendie en 1997 alors qu’il était vacant depuis quelques années et squatté par des marginaux. Il est aujourd’hui envahi par les mauvaises herbes et les graffitis. Un portail en tube et en maille de chaine en ferme symboliquement l’accès. En 2012, la CSDM avait projeté de préserver ses murs et ajouter une construction moderne pour en faire un centre des arts et des lettres, dépendant de l’école secondaire et dont pourraient bénéficier les élèves et les résidents du quartier. «En ce qui concerne les ruines, la CSDM avait proposé un projet, mais il a été rejeté par les résidents du quartier», rappelle M. Perron. Un référendum demandé par les riverains avait abouti à l’annulation du projet malgré une pétition de soutien de plus de 1000 signatures qui avait circulé dans le quartier.