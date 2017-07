Ahuntsic-Cartierville compte le plus grand nombre de centenaires à Montréal

Avec 80 personnes âgées de 100 ans et plus recensées en 2016, Ahuntsic-Cartierville est de loin l’arrondissement comptant le plus de centenaires à Montréal. Le secteur a également connu l’une des plus fortes croissances de population de Montréal depuis 2011.

Le nombre de centenaires a augmenté de 78% dans l’arrondissement entre les deux derniers recensements.

Seul Saint-Léonard fait mieux puisque cette catégorie de la population y a été multipliée par cinq (5 à 25) entre 2011 et 2016.

Avec 80 personnes âgées de plus de cent ans, Ahuntsic-Cartierville est toutefois le quartier montréalais qui en compte le plus. Il devance largement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (65 centenaires) et Rosemont – La Petite-Patrie (50). L’arrondissement concentre 16% de l’ensemble des Montréalais nés avant 1917 (510).

0,06 C’est le pourcentage de centenaires (80 personnes) dans la population totale d’Ahuntsic-Cartierville (134 245 habitants). Ce taux est le plus élevé de la ville et il est deux fois plus important que celui de l’ensemble de l’agglomération montréalaise.

Si le nombre de centenaires a augmenté dans Ahuntsic-Cartierville, cela ne se traduit pas par un vieillissement massif de la population. Les données du recensement de 2016 démontrent une hausse globale de la population, toutes catégories d’âge confondues.

On observe un léger recul de la proportion de la classe d’âge 35 à 64 ans (40% de la population contre 41% en 2011) et une faible croissance des moins de 25 ans (27,5% de la population contre 26,9% en 2011). La proportion de personnes âgées entre 65 et 80 ans est restée stable (12%) tandis que les plus de 80 ans est la classe d’âge qui a le plus progressé (7% de la population contre 6% en 2011). La population de l’arrondissement reste donc légèrement plus âgée que celle de l’ensemble de l’agglomération.

Ahuntsic-Cartierville peut s’enorgueillir d’être la zone qui a accueilli le plus de nouveaux habitants depuis 2011. Avec 7354 résidents qui se sont ajoutés en cinq ans, le nombre d’habitants est désormais de 134 245.

Cette croissance démographique de 5,8 % observée entre 2011 et 2016 est la plus importante progression intercensitaire enregistrée depuis 1966 dans l’arrondissement.

Seuls le Sud-Ouest (+9,2%, 6605 habitants), Lachine (+6,9%, 2873 habitants) et Ville-Marie (+6,1%, 5157 habitants) ont enregistré une hausse plus importante sur la même période.

Cette augmentation démographique se traduit néanmoins par une augmentation de la densité de la population. Avec 5556,5 personnes par kilomètre carré, Ahuntsic-Cartierville est maintenant le neuvième arrondissement le plus densément peuplé de Montréal.